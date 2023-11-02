在市場樂觀預期美國利率已經觸頂下，歐洲主要股市今天開盤跳漲。
美國通膨自數十年來的高點降溫後，聯邦準備理事會（Fed）昨天決議基準利率維持不變。英國倫敦股市FTSE 100指數開盤漲0.7%，來到7396.59點。
市場預期英國央行英格蘭銀行今天的決策會議也將決議利率按兵不動，對投資人信心帶來提振。
在歐元區股市方面，德國法蘭克福股市DAX指數上漲0.8%，來到15045.64點。法國巴黎股市CAC 40指數上漲0.9%，來到6991.49點。
在市場樂觀預期美國利率已經觸頂下，歐洲主要股市今天開盤跳漲。
美國通膨自數十年來的高點降溫後，聯邦準備理事會（Fed）昨天決議基準利率維持不變。英國倫敦股市FTSE 100指數開盤漲0.7%，來到7396.59點。
市場預期英國央行英格蘭銀行今天的決策會議也將決議利率按兵不動，對投資人信心帶來提振。
在歐元區股市方面，德國法蘭克福股市DAX指數上漲0.8%，來到15045.64點。法國巴黎股市CAC 40指數上漲0.9%，來到6991.49點。
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