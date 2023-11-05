被產業界譽為「觀光鬼才」的中華科技大學航空運輸管理研究所教授陳盛山，於日前正式推出新書「開航之神」，並開啟北、中、南全台巡迴簽書會，首場於昨（4日）晚上在台中中友百貨誠品書局登場，產官學齊聚一堂展現高人氣。

陳盛山由於過去深耕於觀光產、官、學界，即使已離開台中市觀光旅遊局局長1職多年，現場湧進大量的台中觀光產業代表，以及各個公協會理事長們齊聚一堂，展現出各界對於陳盛山的高度重視與肯定，現場湧進數百名讀者，甚至在誠品排起長長的人龍，只為了與陳盛山合影、簽書，不難看出其高人氣。

貴賓致詞時，無不分享陳盛山擔任台中市府觀光旅遊局長期間，引領產業推動「中進中出」入境旅遊模式，整合中台灣中部7縣市上中下游產業鏈，透過產業媒合、姊妹市締結、航線開闢、大型活動舉辦等創意，推動城市進入國際觀光旅遊市場軌道。也是因為他透過一系列的策略，才能一舉打破過去「重南北 輕台中」的觀光版圖，創造中台灣多元的格局。

陳盛山在新書發表會台中場表示，他不是在賣書，而是在賣一個「區域樞紐」的觀念。在任職台中市府期間，積極推動「中進中出」策略，開闢外籍航空航線航班飛航台中機場，引國際旅客入境台中市，並分流至中台灣七縣市觀光旅遊消費，就是在推動「樞紐」城市的工作。

同時將觀光產業的食、宿、遊、購、行及吃喝玩樂，人文地產景，進行第1、2、3產業供應鏈整合。

陳盛山指出，開闢航線是手段，「中進中出」的區域經濟整合才是目的，希望台中市在中台灣扮演區域領頭羊角色，建構樞紐城市、樞紐機場、樞紐海港，才能拉動中台灣的區域產業發展。1個縣市的單打獨鬥，推動城市國際化的能量太薄弱，唯有進行區域整合，將各縣市的經濟產業分工整合行銷，才有城市國際競爭力。

陳盛山進一步分析，當台灣分別建立「北台灣」空港樞紐，「中台灣」空港樞紐，「南台灣」空港樞紐，3大區域樞紐城市整合後，台灣自然可以成為亞洲空海人流物流及科技產業供應鏈的「樞紐國家」。