首部影集《回聲女》首次公開最新預告及主視覺海報，並正式定檔於1月10 日在Disney＋上線。影集《回聲女》共五集的故事中，瑪雅洛佩茲在紐約市的殘酷行徑雖然已經成為過往，卻在她回到家鄉後依然如影隨形、更被「金霸王」領導的犯罪帝國追捕。如果她希望能放下過去帶給自己的枷鎖，她就需要正式過去的自己，重新接納自己美國原住民的血統，並接受家庭和群體生活的意義。《回聲女》共五集將於1月10日在Disney＋ 一次上線。

除了瑪雅洛佩茲以及在《鷹眼》中表現亮眼的文森唐諾費里奧之外，《回聲女》的演員陣容還網羅了查斯克史賓塞（曾出演《Wild Indian》、《英格蘭人》）、葛拉罕葛林（曾出演《1883》、《律政巨人》）、丹圖卡蒂娜（曾出演《花月殺手》、《武法女神探》）、黛芙芮雅各（曾出演《原鄉之犬》、《美國眾神》）、扎恩麥克拉農（曾出演《暗黑之風》、《原鄉之犬》）、科迪萊特寧（曾出演《Hey, Viktor》、《Four Sheets to the Wind》）等人。

《回聲女》製作團隊則由納瓦荷族的導演席德妮費蘭、和古奈庫奈族的卡特琳娜麥肯齊共同執導；凱文費吉、斯蒂芬布魯薩德、路易斯斯波西托、布拉德溫德鮑姆、維多利亞阿隆索、里奇帕爾默、傑森加文、瑪麗恩戴爾、和席德妮費蘭擔任執行製作人，以及Jennifer L. Booth和艾米拉爾丁擔任聯合執行製作人。

此外，《回聲女》也在喬克托族紀念日（Choctaw Day）於美國的杜蘭特舉辦特映會首播作品前兩集，導演席德妮費蘭也特別出席受訪，旨在紀念和慶祝喬克托族的歷史和文化，並公開現場活動畫面。