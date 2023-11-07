我國駐露國大使陳家彥致詞時表示，為呼應商展「數位時代永續貿易」的主題，台灣精品區展示包括綠色環保筆記型電腦、2合1筆記型電腦、安全攝影機、教學用文件相機等得獎產品。這些產品皆由全球知名台灣品牌生產，期盼參展企業透過此平台積極洽談，開發合作新商機，讓商展成為兩國間加強經貿、友誼和進步的催化劑。

露國面積為616平方公里，約為台灣面積的57分之1，位於東加勒比海，人口約18萬人，主要經濟活動為觀光業及相關服務業，為東加勒比海國家組織(OECS)及加勒比海共同市場(CARICOM)成員，據經濟部國際貿易局統計資料顯示，2022年我國對露國貿易額為65.8萬美元。其中，我國對露國出口30.3萬美元，進口35.5萬美元。2023年截至8月份我出口至露國金額46.9萬美元，較去年同期24.1萬美元，成長95%。我國對露國主要出口產品包括合成纖維絲紗梭織物、塑膠管及附件、測量用儀器及機器、電路開關等。我國自露國進口主要產品包括鐵屬廢料、回收紙板、鋁屬廢料等。