●美國財長葉倫本周將在舊金山會見中國國務院副總理何立峰。葉倫表示，這次會面將著眼於特定與首要議題。美國財政部表示，在11月9日、10日的會面期間還將召開新的經濟與金融論壇。美中兩國財政部與央行在今年10月首次召開該雙邊論壇。

美國財政部官員透露，葉倫和何立峰會面時將就美中經濟、氣候挑戰和債務紓困等議題交換意見，葉倫亦將就中國政府那些不利於美國企業的巨額補貼、市場准入障礙和脅迫行為提出嚴正關切。

美國政府將於11月11日至17日召開亞太經合組織（APEC）高峰會，屆時美國總統拜登和中國國家主席習近平將藉此舉行會談。

●沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布其自願額外減產的行動將實施到今年底，周一紐約期油收漲31美分或0.38%，報每桶80.82美元。倫敦布蘭特期油收漲29美分0.34%，報每桶85.18美元，盤中一度漲1.85%，報86.46美元。

●美元和美國債息上揚，以及資金轉向風險資產，周一紐約12月期金收跌0.5%，報每盎司1988.6美元。現貨金跌0.74%，收在每盎司1977.5美元。美元指數尾盤漲0.21%，報105.25。美國10年期指標公債殖利率在上周五跌至5周低點後，周一反彈最高升至4.668%，尾盤漲9個基點，約報4.653%。聯準會主席鮑爾與多位央行決策官員本周將發表談話，市場將試圖從中取得更多有關利率路徑的線索。