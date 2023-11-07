勞動部(6)日於台北喜來登大飯店舉行「2023促進中高齡者及高齡者就業暨世代合作績優獎、職務再設計競賽」頒獎典禮，肯定得獎單位及得獎者致力協助中高齡者及高齡者就業，鼓勵事業單位善用職務再設計減輕工作負擔，勉勵各界效法獲獎單位的成功作法，積極進用壯世代員工，共同建構友善就業環境。

勞動部長許銘春表示，為支持中高齡者及高齡者就業，勞動部推行《中高齡者及高齡者就業促進法》3年來，中高齡者的勞動參與率達66.55％，高齡者的勞動參與率為9.91％，分別較專法施行前成長2.35及0.79個百分點，這是政府與企業持續共同努力的成果。

今年得獎單位不但主動擁抱壯世代，進行職務開發及調整，制定專屬制度及提供各項友善措施。其中，麥當勞開創「正職服務員」，跨部門組織招募專責小組，運用「好彈性、好穩定、好保障」三好制度，穩定留用中高齡人力；全家超商制定中高齡人力政策及管理辦法，成立示範推廣店，鼓勵加盟店主仿效共同打造友善銀髮門市；台北天成大飯店運用多元人力平臺招攬中高齡人力，透過職務再設計提供妥適輔具，在疫情期間不資遣不減薪，善盡企業社會責任；無印良品則成立「50+友善小組」，將進用中高齡人力列為年度目標。

非營利組織及機構也致力於提供友善措施，如花蓮善牧中心在中高齡就業領域已持續努力超過15年，提供中高齡員工優於市場的進修辦法，並對高齡員工提供職涯規劃；切膚之愛基金會則明確且完整落實中高齡友善就業制度，配置工作輔具包來降低職災機率。首次新增的世代合作績優單位獎部分，花蓮慈濟醫院基於「以人為本」的價值觀，訂定「黃金人口人才庫」，力推退休同仁回聘制度，並努力延攬優秀中高齡醫療人才，為東臺灣培才及留才。

勞動部部長許銘春與得獎者合影。（勞動部提供）

許銘春強調，勞動部已在今年5月結合衛福部、經濟部等10個部會資源，推動促進中高齡及高齡者就業的三年計畫，依據不同年齡層規劃不同的對應策略，共同開發壯世代勞動力，並以每年增加10萬名勞動力為目標，本次的獲獎單位及人員都是事業單位及從業人員的楷模與典範，期許今日這些優良事蹟及作法能發揮擴散效應，帶動更多事業單位響應推動。未來勞動部也將辦理經驗分享會，期盼藉由標竿案例的分享，引領各界學習仿效，攜手打造更友善的就業環境。