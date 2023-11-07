22歲的邱文昌成功由外送員轉行成為照顧服務員。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心提供「鼓勵失業勞工從事照顧服務工作作業要點」就業獎勵，22歲的邱文昌原擔任外送員，因薪資不穩定與高風險，衍生轉行念頭，他努力取得照顧服務員資格，並藉就業服務員專業諮詢與就業媒合幫助，成功轉行照服員，目前每月收入達到4萬5000元，他也對現在的工作環境和收入感到非常滿意。

邱文昌分享，他原以為外送能快速累積收入，但隨競爭激烈和外送平台改變酬勞結構，導致他每月僅獲2萬元收入，連生計都難以維持，加上在外送途中，目睹多起交通事故，讓他深刻體會理想與現實落差。

為了轉職，邱文昌尋求苗栗就業中心協助，獲知照顧服務就業獎勵的資訊，並建議他可以從薪資穩定、固定工作地點的機構照顧服務員開始做起，還能運用「照服員就業獎勵津貼」增加收入，讓原本躊躇不前的他有了信心。他努力取得照服員資格，在苗栗就業中心媒合下，順利進入大千醫療社團法人附設南勢護理之家擔任機構照服員。

邱文昌今年3月起投入照顧服務工作迄今，已穩定就業超過8個月，南勢護理之家護理長蘇家慧談及，年紀輕輕就從事照服工作的邱文昌，對他工作表現讚不絕口，更在薪資上給予直接的肯定，短短6個月時間，已為他調薪2次，鼓勵他趁年輕利用工作之餘繼續進修，讓自己更具競爭力。邱文昌也感謝苗栗就業中心諮詢和陪伴，使他順利轉職，取得穩定工作，並在這份專業工作中找到成就感。

桃竹苗分署長林淑媛指出，配合我國長期照顧服務體系發展及充實照顧服務人力，勞動部推出「照服員就業獎勵津貼」提供就業獎勵金，鼓勵像邱文昌這樣想轉職的失業者，投入居服單位及日照中心從事照顧服務工作，透過就業獎勵提高年輕新血加入長照服務的工作行列。

同時提供國人更專業的長照服務，還能協助失待業者持續穩定就業，獎勵金額1至6個月每月5000元、7至12個月每月6000元、13至18個月每月7000元，每人最高有10萬8000元就業獎勵津貼。

林淑媛表示，為協助青年順利就業，勞動部已於今年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合11個部會資源，提供「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」等48項措施，預計協助80萬名青年就業。了解相關訊息可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署(thmr.wda.gov.tw)或賈桃樂(JobTaole)臉書粉絲團查詢，或於上班日撥打免付費客服專線 0800-777-888或 苗栗就業中心037-358395。