桃竹竹苗地區通勤月票Tpass於10月2日上線，截至11月2日統計總設定2.4萬人次，其中桃竹竹799定期票7,246人次設定(占30％)、桃竹竹苗1200定期票576人次設定(占2％)，台鐵使用人次約36萬人次(59.4％)、市區公車使用約7.4萬人次(12.2％)、國道及公路客運使用約8.2萬人次(13.5％)、YouBike使用人次約7.1萬人次(11.7％)、捷運使用約1.9萬人次(3.2％)，各運具使用桃竹竹苗生活圈通勤月票已突破60.6萬人次，預估未來運量將會持續成長。

交通局表示桃竹竹苗通勤定期票有四種方案，其中桃竹竹799元定期票最受桃園市民歡迎，即使是桃園市境內搭乘也很划算，如：原臺鐵【桃園-楊梅】30日定期票1,035元，桃竹竹只要799元，而且還能使用到不同運具相當實惠，市區公車部分原市民卡買一送一單趟上限60元，799定期票平均通勤日（以20天計算）每日約40元，也就是平常搭乘市區公車每天超過40元通勤的民眾(最遠可抵達至捷運永寧站)，很適合購買799定期票。

另外為顧及桃園往南通勤族群需求，交通局向交通部公路局臺北區監理所再爭取4條國道路線適用區間，並於11月1日起上線，分別為1820、1820A、1820B路線適用區間【桃園市(大昌健行路口)-新竹縣(竹東站) 】、1821路線適用【桃園市(頂好新城站)-新竹縣(竹東站) 】，增加定期票適用區間範圍以便利往返新竹，歡迎民眾多加利用。

交通局長張新福表示桃園市是很有潛力的直轄市，北北桃間通勤人口約46萬人，但目前搭乘大眾運輸僅有4、5萬人，而桃竹竹苗間通勤人口約10萬人，目前也僅有1.2萬人搭乘大眾運輸交通工具，代表蘊藏著許多交通潛在需求。

近期囿於全國客運駕駛缺乏、生活圈定期票各地陸續推動，普遍面臨尖峰時段無法增班疏運窘境，交通局針對大客車駕駛除加薪外，近期更爭取市府跨局處資源規劃招募培訓駕駛員專案以及近期針對市區客運公司合理成本檢討、補足虧損補貼、運價費率調漲等相關政策，期望相輔相成，發揮綜效，持續改善公共運輸服務品質及便利性，以促進桃園大眾運輸使用率大幅成長。