日本一個關注性別問題的學生團體為了讓男性也能理解女性生理痛，日前舉辦一場活動，藉由特殊裝置通電讓男生體驗像是生理痛的痛覺，有男生在體驗時一臉驚訝，直呼相當有趣。

日本放送協會（NHK）報導，日本大學學生11月5日配合學園祭（類似校慶活動）在校內舉辦活動，並透過奈良女子大學等學生發想而開發出來的「生理痛體驗系統」，讓體驗者將貼片貼在腹部，而電流則會通過貼片模擬生理痛的痛覺。

有男大生於體驗期間按著自己的肚子，露出相當驚訝的表情大聲說「不妙」。

另外有男學生體驗過後認為女生一個月要經歷一次痛楚很辛苦，表示「之後女友在生理期時，會想要盡力幫助她」。

這場活動也讓與會者討論，如何讓這個社會對有生理痛困擾的人更友善。

策畫活動的日本大學女學生表示，「希望更多人把生理痛視為自己的事情，並讓大家將相關正確知識活用在大學生活及社會上」。