日本沖繩歌姬夏川里美7日在台宣傳「十全十美」演唱會，她今年50歲、已出道25年，外表仍然超級凍齡，被問到保養祕訣，她表示自己的健康秘訣就是好好吃飯、好好睡覺、好好喝酒，甚至對於喉嚨也沒有特別的保養，語出驚人說：「我的喉糖是炸雞！我追劇時也會吃炸雞，覺得油炸對身體很好。」

除了炸雞，夏川里美也很愛喝酒，什麼種類的酒都喜歡，把酒精當日常保養，醉了會很開心的到處晃，偶爾也會喝斷片，另外她也喜歡嗑麻辣鍋，且吃完不會拉肚子，「我的腸胃很堅強，就跟台灣人一樣！」而且她幾乎不運動，頂多是散散步。

夏川里美明年2月就要在台舉辦第10次演唱會，可見她對台灣十分熱愛，透露真的很想要住在台灣，也非常喜歡台灣的夜市和美食，她表示最近日本也開始流行起台灣美食，因此也會在日本喝到珍珠奶茶，吃到蔥油餅和雞排，她還特別點名台灣連鎖快餐店的招牌「呱呱包」，並用中文大讚：「超喜歡！」

夏川里美的小孩現在是國中生，遺傳到媽媽的音樂天賦，現在正在學吉他，「他在小學五年級時，也曾為我的專輯錄製爵士鼓。」希望未來也可以跟小孩子一起舉辦家庭演唱會。夏川里美25周年演唱會，明年2月3日在台北、2月4日在台中舉辦，門票於年代售票系統開賣。