敘利亞人權瞭望台組織今天表示，激進組織伊斯蘭國（IS）在敘利亞沙漠發動攻擊，殺害至少30名親政府民兵與士兵。伊斯蘭國也宣稱犯下喀布爾昨晚一起造成7死的小巴爆炸案。

法新社報導，總部設在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說：「伊斯蘭國今天上午同步攻擊（敘利亞沙漠裡的）哨點和軍事陣地，造成30人喪生，包括4名士兵和26名國防軍（National Defence Forces）成員。」國防軍為親敘利亞政府的民兵。

敘利亞人權瞭望台組織說，攻擊地點在拉卡（Raqa）、荷姆斯（Homs）、代爾祖爾（Deir Ezzor）之間。該組織在當地擁有龐大的消息來源網絡。

伊斯蘭國2014年6月在敘利亞和伊拉克大片土地上建立「哈里發國」，並實行恐怖統治，2019年在敘利亞吞敗後喪失領土，但殘餘部眾持續進行「打了就跑」的致命攻擊和伏擊，尤其會從沙漠巢穴發動攻擊。

另據美聯社報導，阿富汗首都喀布爾（Kabul）昨晚有一輛小型巴士爆炸，造成至少7人死亡。遜尼派的伊斯蘭國宣稱其成員引爆車上爆炸裝置，當時小巴上載著什葉派穆斯林。

攻擊地點位於喀布爾西部的什葉派地區達斯特巴奇（Dashti Barchi）。根據警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）的說法，還有20人在這起攻擊事件中受傷。

這起爆炸案是該地區兩週內第2次遇襲。此區一處運動俱樂部10月26日的爆炸造成4死7傷，伊斯蘭國也宣稱犯下該案。

伊斯蘭國分支在阿富汗的主要據點位於東部的南加哈省（Nangarhar），自從遜尼派團體「塔利班」（Taliban）2021年8月控制阿富汗後，就一直是塔利班的主要對手。

伊斯蘭國好戰分子曾襲擊喀布爾、阿富汗北部省分，還有什葉派穆斯林聚居的地方。伊斯蘭國認為什葉派信徒是叛教者。