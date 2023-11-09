繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，至於勞保加在公司或工會，哪個選擇比較好？理財專家艾倫教戰，以下3種人適合加保工會。

一、低薪員工

如果是企業員工本身薪水低又無法離職，可以兼職另一份工作變成雙公司加保，或是斜槓讓自己增加第二種勞工身份，以符合申請加入職業工會投保的資格。

二、企業雇主

因為企業雇主在自家公司投保勞健保，勞保費自付額除了個人的20％，還有70％的企業負擔比例要繳，而且雇主健保費率更是高達100％。

三、自營商和承攬制勞工

自營商是有從事商業行為，大部分是自己經營；至於承攬制勞工，常被稱為接案工作者，官方則稱為「無一定雇主工作者」，這類勞工跟自營商比較不同的點是，承攬工作換取收入，不用做工商登記。建議上述這些勞工加入工會並投保勞健保。

艾倫並分享職業工會加保的潛規則，即不需要收入證明提高投保薪資，加保滿一年後可申請每年調高15％。他也提醒上述方式皆會牽涉稅金與健保的計算，民眾需審慎評估。