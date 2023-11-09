「哀莫大於心死原來是這樣的感覺…」一名女網友發文透露，近期她看了男友與別人的對話紀錄，意外發現男友和其他女生搞曖昧，對方甚至還開視訊，讓男友觀看洗澡30分鐘，讓她相當錯愕，詢問男友一番後，對方竟反過來責怪她「找吵架」，並提出分手，讓她非常心寒。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她不小心看了男友的對話紀錄，發現他和其他女生聊天聊得很開心，對方甚至還開視訊，讓男友觀看她洗澡30分鐘。怎料當原PO向男友詢問時，對方卻反過來怪她「找吵架」，讓她非常困惑「是你心虛還是…」。

原PO透露，她一直都知道男友欺騙她，過去男友就曾多次騙她「在南部探望親戚」，但實際上卻是和別人去花蓮、台北過夜，「我是真的不傻，你知道嗎？我選擇一而再再而三相信，可是始終得到這結果」。

原PO坦言，如今她已經不知道該用什麼理由繼續騙自己，可若要放手，又好不甘心，「我想我應該跟你一樣好好的多愛自己才對」。而事後男友也向她提出分手，「他覺得我不信任他，總是誤會他去亂來等等，所以我們已經分手了」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛安慰道，「放手，才會找個真心愛你的人」、「先放過別人，才能放過自己！離開，才是妳最佳的選擇！」、「雖然發現的不夠早！但離開永遠不嫌晚」、「多愛自己一點！」、「把自己活的比現在精彩，他一定會後悔」、「你最大的問題就是明知對方是爛貨還當成寶」。