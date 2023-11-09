汎銓科技（6830）昨（8）日公告10月營收在中國長假效應下，營收較上月下滑13.33％，並寫下近八個月營收新低，受營收下滑影響，今（9）日該股早盤跳空開低，盤中股價一度下跌逾5％，早盤股價最低來到128元。