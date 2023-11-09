汎銓10月營收1.43億元，10月適逢大陸十一長假、以及台灣雙十連假與颱風假等影響8個工作天，加上半導體產業市況不佳FA（故障分析）新產品開案需求持續低迷，是10月營收較上月減少主因。累計今年前10月合併營收達15.54億元，年增11.33％，亦創歷年同期新高。
汎銓今年第三季合併營收5億元、稅後淨利0.72億元，較上季衰退約11.11％，也較去年同期下滑7.69％，第三季稅後每股稅後純益1.54元。
汎銓科技（6830）昨（8）日公告10月營收在中國長假效應下，營收較上月下滑13.33％，並寫下近八個月營收新低，受營收下滑影響，今（9）日該股早盤跳空開低，盤中股價一度下跌逾5％，早盤股價最低來到128元。
汎銓10月營收1.43億元，10月適逢大陸十一長假、以及台灣雙十連假與颱風假等影響8個工作天，加上半導體產業市況不佳FA（故障分析）新產品開案需求持續低迷，是10月營收較上月減少主因。累計今年前10月合併營收達15.54億元，年增11.33％，亦創歷年同期新高。
汎銓今年第三季合併營收5億元、稅後淨利0.72億元，較上季衰退約11.11％，也較去年同期下滑7.69％，第三季稅後每股稅後純益1.54元。
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