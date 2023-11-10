英國利物浦足球隊球員狄亞士（Luis Diaz）在哥倫比亞的父親上月遭到綁架，哥倫比亞游擊組織「全國解放軍」（ELN）今天終於放人，結束他為期12天的苦難。

法新社報導，狄亞士的父親10月28日在家鄉巴蘭卡斯（Barrancas）被綁架，如今乘坐直升機，抵達離家約90公里的哥倫比亞東北部城市瓦爾杜巴（Valledupar）。

參與談判的哥倫比亞主教會議（The Bishops Conference of Colombia）公布的照片顯示，狄亞士的父親身處一塊林地，旁邊一名女性正在檢查他的身體狀況。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Pedro）在舊稱推特的社群平台X寫道：「自由與和平萬歲。」

案發當天，狄亞士的父母在家鄉一間加油站同遭騎乘摩托車的武裝男子綁架，幾小時後母親獲釋，當局出動超過250名軍人進行陸空搜索，尋找父親下落。

軍方6日已依全國解放軍的放人條件撤回兵力。

全國解放軍正在和裴卓政府進行和談，他們表示，旗下人馬進行的這次綁架是項「錯誤」。（譯者：楊昭彥）1121110