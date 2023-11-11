台南一名洪姓修車工，去年見兒子的前女友小愛（化名）來訪，藉口自己很會按摩，趁機撫摸她的大腿、鼠蹊部及下體，被告上法院。洪男到案後辯稱2人很熟，小愛還對他說「老欸，愛你」；而法官發現小愛案發後出現「斯德哥爾摩症候群」，曾向洪男追問「你有愛我嗎」，最終依《性騷擾防治法》，處有期徒刑3月，得易科罰金。

據判決書指出，去年6月中旬某日中午許，女童小愛（化名）與學姊前往前男友家拜訪，期間2人與前男友的父親洪男在客廳聊天，洪男見小愛在過程中稱「肩膀痠痛」，便邀約其至3樓房間內按摩，先以手撫摸小愛大腿、鼠蹊部約1分鐘後，又趁她躺床上，以手觸摸小愛外陰部。

小愛深感不舒服立刻起身，並藉口外婆找而隨即離開，回家後告知家人，被洪男得知後打電話質問，因而與小愛家人發生衝突，小愛並於同年9月前往警局報案。

洪男到案後，坦承有摸小愛大腿、鼠蹊部等身體隱私部位；但否認有打電話質問，辯稱「與小愛熟識，對方稱呼我『老欸』，還有說『想我』、『愛我』，我沒有碰觸到她下體」。

小愛的學姊證稱，當時3人在客廳聊天，洪男稱「他很會幫別人按摩」，後來她先回家，但事後小愛有說，洪男「愈摸愈下面；小愛的姐姐也證稱，有聽到洪男打給小愛說「這件事我已經有跟妳道過歉了，可不可以不要告」、「一定要搞得這麼難看嗎」，而前男友也一直打電話來騷擾，要求不要提告。

法官檢視2人對話紀錄，小愛雖有稱呼被告「老欸」，但並未說「想你」、「愛你」，反而案發後還出現斯德哥爾摩症候群，向洪男傳訊「老欸老欸」、「你有愛我嗎」、「有想我嗎」。

法官審酌洪男為逞一己私慾，竟對小愛為性騷擾犯行，顯然欠缺尊重兒童擁有身體自主權利之觀念，所為實不足取；考量其犯後態度，以及迄未與小愛及其家屬達成和解，依成年人故意對兒童犯修正前《性騷擾防治法》第二十五條第一項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

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