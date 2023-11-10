國泰金前10月累計稅後純益652億元 每股盈餘4.18元 18:052023/11/10 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國泰金控自結10月稅後純益58.2億元。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰金控自結10月稅後純益58.2億元，累計稅後淨利652.2億元，年成長14％，每股盈餘4.18元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利已超越去年全年，且創歷史新高紀錄，國泰投信累計稅後淨利亦創同期歷史新高。 永續先行者聯盟首張成績單揭曉 綠色投融資衝逾5,800億年成長27％ 國泰金控10月單月獲利王 國泰世華銀前十月獲利創高 三大金控10月獲利出爐 國泰金拿下Q4首月獲利王 #國泰金 #累計稅後淨利 #稅後純益 #每股盈餘 #國泰金控 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融股》國泰證券發行陽光綠益債務型STO 預計募資3000萬元 12:582023/11/09 財經 中美晶前三季合併營收、稅後淨利率、每股純益皆創新高 19:102023/11/10 財經 華南金前十月稅後純益183.29億元 年增率22.56％ 02:562023/11/10 財經 《電零組》騰輝-KY前3季每股盈餘4.81元 前10月營收年減16% 15:282023/11/10 財經 光隆前三季稅後純益5.63億元 年減30.5％ EPS 3.86元 16:042023/11/10 財經 《電零組》胡連Q3獲利暴衝 全年營收拚創高 外資喊上170 09:282023/11/09 財經 《其他電》東科-KY前3季獲利超車去年全年 每股盈餘6.47元 15:082023/11/10 財經 《電零組》禾伸堂前3季每股盈餘4.68元 10月營收雙減 07:482023/11/08 財經 《電通股》聯強前三季每股盈餘3.07元 消費性電子助拳Q4營運 16:192023/11/09 財經 富邦金前十月每股賺5.25元 蟬聯金控冠軍 18:542023/11/10 財經 華立前3季EPS 7.16元 CoWo先進封裝材料能見度高 17:232023/11/10 財經 《通網股》啟碁Q3營運回溫 2024營收挑戰1200億 07:382023/11/09 財經 汎德永業Q3獲利歷年同期高 前三季每股賺17.28元 趨近去年全年 18:562023/11/10 財經 聯邦銀前三季獲利超越去年全年 02:562023/11/10 財經 《電零組》華通Q3獲利季增飆180% Q4促銷加持有望續站高峰 14:382023/11/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。