國泰金控自結10月稅後純益58.2億元，累計稅後淨利652.2億元，年成長14％，每股盈餘4.18元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利已超越去年全年，且創歷史新高紀錄，國泰投信累計稅後淨利亦創同期歷史新高。