國泰金控自結10月稅後純益58.2億元，累計稅後淨利652.2億元，年成長14％，每股盈餘4.18元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利已超越去年全年，且創歷史新高紀錄，國泰投信累計稅後淨利亦創同期歷史新高。

永續先行者聯盟首張成績單揭曉 綠色投融資衝逾5,800億年成長27％
國泰金控10月單月獲利王 國泰世華銀前十月獲利創高
三大金控10月獲利出爐 國泰金拿下Q4首月獲利王
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