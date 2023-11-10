累計汎德永業前三季營收405.39億元、年增21％，營業利益17.17億元、年增28.48％，稅後純益13.94億元、年增29.81％，每股純益17.28元，前三季獲利已達去年全年獲利的94.5％，續寫歷史新高紀錄。

汎德永業也同步公告10月營收35.51億元，年增9.30％；累計前10月營收440.91億元，較去年同期成長19.97％。

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