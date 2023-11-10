搭乘大眾運輸工具遇到有人想換座位、與親友同坐時，究竟要不要答應對方，一直是個熱門話題。長住日本的旅遊達人卡瓦納分享親身經歷，表示自己好心讓座，卻吃上悶虧，直言「從此以後不管怎麼樣，有人要跟我換位子我都拒絕！」。

旅日達人卡瓦納在臉書粉專分享，在社群上看到有人在飛機上好心答應跟人換位子，最後卻造成自己很大困擾的例子，這情況讓他心有戚戚焉。

卡瓦納表示，之前搭高鐵都蠻願意和別人換位子，但有次遇到一個帶小孩的媽媽說要照顧小孩，詢問他能否換位子，他原本坐在2人座靠窗的位子，對方的位子在他旁邊，另一個則是旁邊3人座的中間，「我有點無奈，但覺得帶著小孩很辛苦，就還是換給她」。

然而，當卡瓦納坐下時才發現對方的先生就坐在她後方，同樣是2人座靠走道的位子，讓他感到非常不高興，「因為如果要換位子，她也應該把先生靠走道的位子換給我，而不是把被2個人擠在中間的換給我。從此以後不管怎麼樣，有人要跟我換位子我都拒絕！」。

卡瓦納感嘆，有時太好心、太善良反而會造成自己的不便，奉勸大家，不管搭高鐵、搭飛機最好不要答應別人換位子，有的時候好心反而造成自己的不便。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示贊同「善良無罪，但事情教人，一次就會」、「應該給人方便，但別為難自己」、「善良要有底限的！」、「真的明白你的感受，善良的心也委屈了自己」、「旅行總是讓人一次看懂人性」、「那種情侶為了要坐在一起要求換位的，直接建議他包車，愛怎麼做就怎麼坐」。