高嘉瑜發表落選感言時紅了眼眶，直說努力不夠，該檢討的是自己。(圖／劉彥宜攝)

台北「港湖女神」之爭，最終在泛綠分裂下，國民黨李彥秀成功奪回立委位置，然而落敗的基進黨候選人吳欣岱，在發表敗選感言時，不僅笑容藏不住，還開心比YA，氣得民進黨支持者留言怒罵「你開心了嗎」，吳欣岱緊急刪除文章後，事隔1小時才PO出新的敗選感言。

此次港湖區選舉，吳欣岱拿下11%、26382票，不敵李彥秀和高嘉瑜位居第3，引起泛綠支持者陣營討論，認為若沒有分裂，港湖區高嘉瑜應能順利拿下，也能讓國會席位超越國民黨。

然而吳欣岱在臉書PO出敗選感言時，不僅笑容滿面，完全藏不住，看不出有任何失落感，訪談結束時還說「我鞠個躬，現在可以比YA嗎，哦不行」，快速比YA一秒後又放下。

此舉讓民進黨支持者氣炸，留言怒嗆：「恭喜你目的達成」、「現在開心了嗎」、「基進黨什麼都不會，扯後腿一流」、「為了教訓高嘉瑜，結果害民進黨沒過半」、「為了拖高嘉瑜下水，結果賠上整個黨」、「0.7%小雞還這麼開心」、「吳醫師辛苦了，港湖戰犯」、「厲害了，直接讓港湖變藍天」、「我代表國民黨感謝您」，但也有人力挺「拉下高嘉瑜就是開心」。

或許是見火越燒越大，吳欣岱緊急刪除該篇文章，編輯後重新貼上敗選感言，並放上一張與助手不捨相擁的照片，但仍止不住網友怒火，兩派人馬也持續大戰中。