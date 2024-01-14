坐礁傾斜的昇滿興6號漁船，船上4名印尼船員先行登岸，岸巡人員則在旁警戒觀察。（許逸民攝）

澎湖西嶼鄉內垵籍「昇滿興6號」漁船（編號：CT3-5648），今（14）日凌晨疑因不諳航道，加上夜間視線不佳，而於港嘴處的馬公市金龍頭海域岸際擱淺，經船主聯繫救難協會以浮力筒固定於擱淺漁船周圍後，趁近午海水漲潮時，將擱淺船體順利拖離礁石區。

擱淺坐礁的昇滿興6號漁船，是凌晨3時15分要駛入馬公港區時，疑因遇上大退潮，加上不諳航道，而不慎太靠近金龍頭附近礁岩區而擱淺坐礁，船體傾斜。因擱淺處礁岩區緊鄰岸邊，船上4名印尼船員在天亮後，先行下船登岸離開，岸巡人員獲報後則在旁警戒觀察。

坐礁傾斜的昇滿興6號漁船，為防傾倒，船主還繫纜防止船體過於傾斜。（許逸民攝）

由於礁岩區礁石林立，若貿然拖離脫困，恐造成船底更嚴重損傷，因此船主在上午聯繫澎縣救難協會派員趁漲潮時協助脫困，並由澎縣消防局向「澎湖縣紅十字會」調借支援浮力桶15具送至馬公安檢所，由船主租用「澎潛3號」將消防局及救難協會人員及浮力桶於10時27分運送至事故現場。

經救難人員於11時24分，於船體下方完成保麗龍浮力桶安裝作業後，昇滿興6號漁船於近午11時40分滿潮時自行脫離。