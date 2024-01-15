許多馬路「三寶」見地上畫紅線也照停不誤，也不管會影響到其他用路人，不過奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金日前發現，有一條馬路邊的行人專用道竟完全沒有人違規停車，細看地上還有粉筆寫的拖吊字跡，笑稱這個比紅線還有效，讓網友超認同 ，直呼「很有警惕作用」、「看到有人被罰，就不敢停車了」。

陳志金昨天在臉書貼出一張行人專用道的照片，地上有用白色粉筆寫過的痕跡，一個個都是車牌號碼，代表有車子在此違停被拖吊，所以人行道才一路暢通，不禁驚嘆「比起寫禁止停車、畫紅線更有效制止違停的方式，是地上的粉筆字？」

貼文PO出後吸引逾3700人按讚，網友紛紛笑翻「切中要點」、「中肯」、「劃上亂七八糟的數字，表示有人被拖吊罰錢、看到就不敢停車！」、「社會成本也最便宜，綠色的漆很貴，一平方公尺要1600元以上，用白色粉筆成本最低」；但也有網友表示，「實體突起來的獨立人行道才安全，不會被亂停車」。

根據「道路交通管理處罰條例」，紅線的管制沒有內外之分，都是24小時禁止停車或停留，違規停車的汽車駕駛人可處新台幣600至1200元罰款。