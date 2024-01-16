被稱作「後宮型YouTuber」的賤葆，在頻道中與品子、晨晨、松鼠三人憑藉率真不做作的風格深獲粉絲喜愛；不過如今團隊中的「重機女孩」晨晨正式宣布單飛，轉型獨立創作者，並期許自己能在25歲的年紀，成為心目中「不斷進步的人」。

晨晨15日在個人社群上傳影片透露，自己2024年最大的改變就是決定告別賤葆團隊，正式成為一名獨立的創作者，在她成為YouTuber的這幾年非常感謝團隊的幫忙「但經過這幾年不斷的成長，我更加確定，自己的人生必須由自己負責」儘管這條路會面臨不少困難，但不這麼做，可能永遠都沒辦法成為「自己心目中有進步的人」。

至於未來是否還有機會與團隊合作，她則表示，若是團隊有需要，她一定全力相挺「我沒有與任何一個人分別，只是去沒有任何保護的世界裡闖」；影片曝光後，除粉絲們鼓勵外，賤葆也在底下留言給予支持。

事實上，賤葆先前曾告訴過晨晨等三人，之後若有更好的發展機會，不會將她們強制留在自己身邊，而他也強調，自己不是三人的老闆，而是希望妹妹可以成功的大哥，而他也在去年曾暫時將團隊拆開，希望她們可以有所成長。