據交通部觀光署統計，全台目前有1780處露營場、不乏有設置在水源區上游的露營場，環境部今天修正公告「禁止足使水污染行為」，規範水污染管制區內露營場，應收集污水，並設置污水處理設施處理，處理後排放水質應符合放流水標準，緩衝期較預告再延後至2025年3月1日施行，若未照規定最重可處300萬元罰鍰。

環境部表示，修正的公告「禁止足使水污染行為」，對於露營場產生的沖洗式廁所排水及生活雜排水，未採取納入污水下水道系統、集中處理場或委託廢水代處理業處理，且未收集或未設置建築物污水處理設施處理者，為足使水污染行為，如違反將處3萬元至300萬元罰鍰，此外，若放流水水質不符合標準，將處3千元至30萬元罰鍰。

環境部水保司司長王嶽斌說，原本預告草案是要在今年7月1日上路，但有業者及地方政府反映希望給予較長緩衝期，因此再延至明年3月1日施行。