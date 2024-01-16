考古學家日前在亞馬遜地區有了新發現，找到擁有千年歷史的巨型古城遺跡，包含複雜的道路網絡、住宅區及運河等設施，比目前已知的亞馬遜遺跡還古老，學者表示，這項發現顛覆過去想法，早在歐洲殖民者抵達前，亞馬遜地區已是大型且社會化的家園。PTT名人「馬雅人」在八卦板久違發文指出，某種西方傲慢觀點長期以來認為，當地人口不可能有能力建立這樣複雜的社會，是時候重新思考這種對亞馬遜的輕視看法了。

根據《BBC》報導，古代亞馬遜雨林曾被認為是荒涼地區，而且人煙稀少，居住者靠狩獵、採集為生，日前考古學家在厄瓜多東部烏帕諾（Upano）地區，發現大型城市遺跡，擁有房屋、道路網絡和運河等，建於2500年前，比已知的其他亞馬遜遺跡早1000多年。該遺跡坐落於火山陰影處，雖然土壤肥沃，但可能是城市毀滅的原因，考古學家表示，難以確切估算居民人數，就算沒有10萬人，至少也有1萬多人，他們不僅在地面挖掘，還使用裝有雷射感應器的飛機調查，才偵測到茂密植被下的城市遺跡。

法國國家科學研究中心主任羅斯坦（Stephen Rostain）領導這項研究。他說：「這座遺跡比任何我們所知的亞馬遜遺跡都還古老。我們對於文明有以歐洲為中心的看法，但這顯示我們對於何謂文化和文明必須改觀。這改變了我們看待亞馬遜文明的方式。」

「雖然亞馬遜根本不關馬雅國的事情，但是現在台灣似乎期待本處負責回答整個拉丁美洲古文明的問題。」PTT八卦板名人「馬雅人」對此新聞回文指出，實際上這種「亞馬孫發現古代城市」的考古新聞，自己最早十年前就看過了。但無一例外的是，發現這些「失落城市」的地點，都是在安地斯山脈東側的近山平原地上。也就是說，距離大家心目中，到處都是鱷魚、食人魚的超原始熱帶雨林還有一些距離。

馬雅人提到，安第斯山脈的山間谷地，是南美洲文明發展的一個核心區域。過去的研究，相當集中在西側的沿海平原與沙漠地區。東側受制於植披、環境，其實研究得比較少。不過，近年來光達技術廣泛的應用在拉丁美洲的考古學上，使得熱帶雨林的阻隔小了許多，也就有這篇新聞呈現的，考古學家用光達（LiDAR）掃掃看，結果掃出一些古代聚落（城市）。

「不過問題就在，區域還是侷限在亞馬遜的邊緣，是否是安地斯文明的影響與外溢，其實都還有待實際的考古發掘，才能得到解答。」馬雅人強調，個人對於亞馬孫地區找到古代文明還是有信心的。只是規模多大、社會複雜度情形的問題。像是近年來找到的岩畫、大型的平台，都可能是解開這個問題的鑰匙。

馬雅人直言，實際上，尋找亞馬遜古文明還有一個現實的意義。在這篇新聞的最後也有提到，「某種西方傲慢觀點」長期以來認為，亞馬遜地區在歐洲殖民之前，當地人口不可能有能力建立這樣一個複雜的社會，因此「是時候重新思考這種對亞馬遜地區人口的輕視看法了」。這也是考古學家努力的在這個區域尋找古代城市的動力之一。

鄉民表示「釣到了釣到了」、「未看先推」、「馬雅人粉絲一生推」、「馬雅人多久沒出現了...」、「八卦文藝復興」、「好久沒認真看文了」。