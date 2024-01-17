美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）曾是迪士尼的童星，她主演電視劇《少年魔法師》爆紅，曾是Instagram上有最多追蹤者的女星，和小賈斯汀（Justin Bieber）的戀情也在大眾見證下分分合合，最後分手讓一票粉絲心碎；近日她出席第75屆艾美獎，一身爆乳裝超吸眼球。

席琳娜戈梅茲穿著Oscar de la Renta羽毛禮服亮相第75屆艾美獎，低胸的包裹設計讓好身材呼之欲出，妝容為了搭配暗紅色禮服，選擇煙燻妝和暗紅口紅，不過這卻讓今年才31歲的她隔外顯老，令網友狠批：「像老太太帶假牙」、「感覺可以去演鄉村愛情」、「怎麼長殘了？」、「這一身也太災難了」、「怎麼變成這樣子」、「她怎麼變成一個大媽的樣子了」、「這個唇色是不是更顯牙齦了」、「腫成這樣，整變形了都」，有人建議如果她嘗試比較輕透的妝容應該會更好看，但也有粉絲認為這套造型非常美。

席琳娜戈梅茲展現性感身材，卻被酸飄姨味。（圖／路透）

席琳娜戈梅茲前陣子證實和大4歲的音樂製作人班尼布蘭科（Benny Blanco）熱戀中，有粉絲認為男方配不上女方，對此席琳娜戈梅茲親自捍衛戀情回應：「布蘭科是發生在我身上最棒的事」、「他比我曾經交往過的任何人都好。」更表示不會再和渣男在一起，力挺新男友。