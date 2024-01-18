竹北市廣7廣場位於中崙里光明九路150巷，緊鄰家樂福商圈，因年久失修地坪不整，顧及行人及民眾活動安全，竹北市公所展開廣7廣場地坪改善工程，除改善既有廣場內人行道地坪，同時拆除既有花台，增加機車停車空間，減少違停現象，近期已竣工。

竹北市長鄭朝方表示，廣7廣場位處竹北商業區域，加上一旁設有幼兒園，往來人潮多、使用率高，但廣場四周人行道地坪老舊，有石粒脫落及脫色情況，且因鋪面高度不足，時有機車直接騎進廣場停車的亂象，此外還有路燈老舊照明不足、無障礙設施不符合規範等問題，因此竹北市公所積極辦理廣七廣場地坪改善工程。

改善工程包含廣場四周人行道進行壓花地坪鋪設，同時將既有樹穴填平、花台敲除，以新增28格機車停車格，同步解決機車違停亂象，並於廣場周圍增加路緣石，與道路區隔保障人本通行安全，另加設景觀燈加強夜間照明。

廣7廣場透過平整鋪面、友善停車位、人本無障礙、夜間照明4大面向改善，竣工重啟後，除保留既有溜冰廣場，亦期望為每一個年齡層的市民帶來更多休憩放鬆空間，達到全齡友善之效。

鄭朝方指出，現在在公共建設設計上採減法模式，減少立面性泥作，讓市民朋友走在人行道上順暢好走，沒有像是花台的泥作擋路。廣7廣場因鄰近大型量販店，周邊也有許多幼兒園，常常在放學時家長要與車爭道，十分不安全，此次平整的鋪面打開人行空間、新增車格解決違停，友善設計的街廓廣場公園，讓市民感受到安全。