竹北市華興街在兒17園旁的「華興宮」，被當地竹義里長徐明兆指控佔用公園綠地蓋建皮屋違建，廚房還偷接公園公廁的自來水，被檢舉後遭竹北市公所斷水，質疑縣府為何未拆？還綠地給民眾。

縣府產業發展處公用事業科表示，16日會同工務處等單位到場現勘，確認華興宮除了廟本體、金爐及一旁的公廁有建照和使照，其他部分都是違建，後續將視廟方說明如何處理，再依法辦理。

徐明兆批評華興宮管委會濫權，竊占公有綠地搭蓋鐵皮棚架等違建，讓竹北兒17公園被切割得零碎，土地使用不符原來的規畫，廟後方更蓋廚房偷接公園公廁自來水。

竹北市公所表示，日前會勘發現兒17公園的公廁和華興宮廟後的違建物之間，有可疑聯通水管線路，封管並切除水管，會勘當天無法直接認定盜水，將會查近期帳單釐清，如果查證屬實，會依竊盜等罪嫌移送法辦。

華興宮管委會總幹事呂慶宗說，華興宮日據時代就有，廟方一直使用地下水，後有公園、簡易公廁，用水還向廟方借用，市公所後來蓋目前的公廁，管線也是公所埋設，廟方偷水的說法，他不能接受。

呂慶宗並指搭蓋鐵皮棚架等違建，原先是出於好意，讓參拜信眾或到公園活動的民眾可以遮風避雨，若是違建就依法處理。