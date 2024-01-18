霞喀羅古道石鹿端18日發生火警，消防隊出2水線持續灌救。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

霞喀羅古道石鹿端入口18日下午發生山林火警。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣知名古道霞喀羅五峰入口處石鹿18日下午3時左右傳出火警，山區火勢燃燒面積約1公頃，新竹縣消防局派遣五峰分隊出勤，目前出2水線防止火勢擴大，在地義消也陸續前往支援，目前火勢仍未撲滅，還在灑水控制中，至於起火原因仍待火勢撲滅後才能調查釐清。