霞喀羅古道入口火燒山！燃燒面積1公頃 消防急灑水救援 18:332024/01/18 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 霞喀羅古道石鹿端18日發生火警，至到晚間6時火勢仍在控制中。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 霞喀羅古道石鹿端18日發生火警，消防隊出2水線持續灌救。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真） 霞喀羅古道石鹿端入口18日下午發生山林火警。（民眾提供／邱立雅竹縣傳真） 新竹縣知名古道霞喀羅五峰入口處石鹿18日下午3時左右傳出火警，山區火勢燃燒面積約1公頃，新竹縣消防局派遣五峰分隊出勤，目前出2水線防止火勢擴大，在地義消也陸續前往支援，目前火勢仍未撲滅，還在灑水控制中，至於起火原因仍待火勢撲滅後才能調查釐清。 119消防節！ 北市消防局向救災中英勇殉職先烈致敬 「碰一聲」被驚醒！ 出租套房傳火警 男子半夜脫逃獲救 洗腦魔曲「我姓石」爆紅！原唱忙配音大喊：麥都冒煙了 #火警 #霞喀羅 #山林 #古道 #石鹿 也許您會感興趣 推薦閱讀 板橋鐵皮工廠火警！大量灰白煙不斷竄出 大批人車馳援灌救 11:442024/01/15 社會 台東這部落犬隻破百 避人狗衝突制定新公約：把狗管好 17:102024/01/17 生活 嘉義水上鄉鬧區大火 3平房全面燃燒 所幸無人傷 10:312024/01/12 社會 不堪長期家暴怒了 石缽爆頭亂刀猛刺！殺夫不夠還割掉生殖器 15:022024/01/15 社會 南市禍不單行！ 便當店火災附近國小急戴口罩 工人右掌捲入紙箱機 17:242024/01/11 社會 「奇幻大津」光環境試燈 奇妙花園、山林幻獸夢幻亮相 12:462024/01/16 生活 基隆港西33碼頭管線起火 消防狂噴白沫20分鐘撲滅 16:442024/01/17 社會 白蘭溪古道將華麗變身 塑造竹林杉木秘境 19:022024/01/11 寶島 《基金》綠電占比提升並開徵碳費 聚焦綠石全球能源基金 17:382024/01/11 財經 NBA》上半場就把對手打趴！公鹿狂電東區龍頭綠軍33分 10:492024/01/12 體育 NBA》沒柯瑞真不行！字母哥33分領軍公鹿主場力退勇士 11:332024/01/14 體育 NBA》看錶時間降臨了！利拉德神奇三分球延長絕殺國王 11:152024/01/15 體育 永康透天厝暗夜失火警男受傷 僅1、3樓在燒不排除縱火 08:502024/01/12 社會 森遊竹縣尋寶特攻隊1236人征服10步道 這三處成最夯景點 15:182024/01/11 生活 趙露思斑點狗裝洩美腿 微博之夜見她們演藝圈地位 08:412024/01/14 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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