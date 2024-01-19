該集團主打年輕、費用低廉還可以中文溝通等為噱頭，吸引老司機前來問訪。（圖 / 劉詠韻翻攝）

台中某商圈日租套房竟淪40間大「淫窟」。移民署台中專勤隊日前搗破台中市最大一樓一鳳集團。據悉，該集團主打年輕、費用低廉、中文溝通，賣淫女子也可藉此一邊工作一邊學習中文，還能加價額外服務吸引大量尋芳客前來。移民署獲報調查，一舉現場查獲10名年紀落在24歲至33歲的越南籍女子、1名正準備交易的男客，均依法送辦。

移民署調查發現，黃姓男子為首的賣淫集團自110年起，趁著Covid-19疫情影響旅遊業，導致商圈日租套房生意一落千丈之際，以一日600元向業者長期租賃房間，業者不疑有它趕緊出租。為確保賣淫女子不被業者發現，集團更主動表示業者無須負責房間的清潔工作，導致業者爭相提供房間，全盛時期色情集團更擁有高達40間房間，儼然將商圈變成一座大淫窟。

移民署指出，發現以黃姓主嫌為首的賣淫集團分工細緻，從製作色情廣告攬客、LINE聯繫男客與賣淫女子及負責安排性交易外，集團更直接在商圈內設置辦公室，安排2至3名俗稱外務的成員駐點，全天候提供賣淫女子遞送餐點、補充保險套、潤滑液及房間清潔打掃等服務。在移民署臺中市專勤隊的嚴密部署下，將賣淫集團一網打盡。

此外，該集團主打年輕、費用低廉還可以中文溝通，以1次服務時間為40到60分鐘，僅收取2,800元至5,600元不等費用為噱頭，有女子為了提供更好的服務，邊做邊學習中文。甚至還可加價額外服務吸引大量尋芳客前來。

警方查扣證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

移民署中區事務大隊臺中市專勤隊接獲情資，與臺中市政府警察局霧峰分局組成專案小組，報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦。經數月蒐證後，一舉破獲賣淫集團機房、查獲10名越南籍賣淫女子及1名正要從事性交易的男客，現場查扣桌上型電腦主機及平板電腦各1臺、行動電話22支、大量保險套、潤滑液、拋棄式床墊與毛巾等犯罪證物，同時扣押不法所得11萬4,400元。

10名越南籍賣淫女子，由警方依違反社會秩序維護法裁處罰鍰後，交由移民署依違反入出國及移民法規定執行強制驅逐出國；黃姓主嫌及同夥等7人依妨害風化罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

台中市專勤隊副隊長黨昱泰表示，從事性交易為我國法規不允許的行為，警察機關可依違反社會秩序維護法予以裁處罰鍰。另外籍女子來臺從事性交易，易遭媒介色情的犯罪集團控制或剝削而淪為被害人，呼籲民眾切勿前往尋芳，成為犯罪集團的幫兇。移民署也將秉持保障移民人權的決心，加強查處不法，並提供被害人適當的保護。