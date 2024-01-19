Selina（任家萱）去年和男友小徐生下兒子小腰果，最近她上同為新手媽媽的趙小僑主持的電台節目，透露去年此時上吐下瀉，驗孕後才發現自己懷孕，今年跨年夜一樣的症狀又重現，讓親友一度傻眼以為她懷上第二胎，但她立刻澄清：「這次真的是腸胃炎啦」。

Selina先前在自己的Podcast節目請來趙小僑宣傳新書，這次兩人「禮尚往來」換Selina現身趙小僑主持的電台節目《飛碟Happy Go》，兩人過去都是女團成員，卻坦言從未有交集，連在頒獎典禮碰面都來去匆匆，沒有機會說到話，如今兩人都成為新手媽媽，Selina也坦言跟趙小僑相見恨晚，兩人的媽媽經聊不完。

Selina坦言有生二胎打算。（圖／中時資料照片）

Selina透露當時跟小徐很相愛，所以開始考慮生下愛的結晶，沒想到試了半年就懷上小腰果，讓她又驚又喜，她回憶去年跨年夜時上吐下瀉，隔了兩天用驗孕棒才發現懷孕，今年跨年她又逃不過上吐下瀉夢魘，告知親友後大家都傻眼問：「該不會...」，但後來確認真的只是腸胃炎，讓她好氣又好笑，至於是否要再生第二胎？Selina坦言想給小腰果添伴，大概這幾年會再拚做人，但不忘自嘲：「我真的太晚發現很適合懷孕生子」。

至於趙小僑先前歷經小產、打了上千根針才迎來點點寶寶，目前還沒有信心懷第二胎，Selina則說，現在的愛都給了小腰果，生活也繞著兒子打轉，她很希望兒子會說的是第一句話是「媽媽」，但某次發現小腰果開口說出「ㄅ」的音，讓她玻璃心碎連忙打槍兒子說：「你是要講爸爸嗎？不可以喔。」