台東馬偕兒童暨青少年精神科醫師莫嘉敏提醒，注意力不足過動症的小孩，腦部發育較正常小孩慢2年。（台東馬偕醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

過動症一定得用藥？台東馬偕醫師這樣說

衛福部統計全台灣約7％的孩子有「注意力不足過動症」（ADHD），台東馬偕表示，注意力不足過動症的孩子包括注意力不集中、過動及衝動等。台東馬偕兒童暨青少年精神科醫師莫嘉敏提醒，被診斷為過動症的小孩，必須多管齊下，包括使用藥物、行為治療，另外輔以親職教養諮詢。

莫嘉敏指出，有些家長擔心過動症的小孩被標籤化，因此放任不管，或因害怕吃藥而諱疾忌醫，容易造成孩子自信心低下，人際關係不佳，後續易引起憂鬱症及偏差行為等，她強調，「目前藥物選擇多，且大部分無明顯副作用」。

台東馬偕兒童暨青少年精神科指出，許多孩子回診時表示「現在同學比較喜歡跟我玩」，或「老師有稱讚我很棒」，顯示這些孩子能力都不差，但因為注意力不足過動症未妥善處理，而影響了表現真的不值得。行為治療最核心的原則就是獎賞好行為，忽略或限制壞行為家長；對待孩子的態度也可能影響過動症，持續忽視或謾罵孩子，可能導致惡化。

莫嘉敏提及，近年台東有許多人從外縣市移入，主要喜歡台東無拘束生活，但卻發現小孩出現好動的症狀而就診，經過與家長詳談，進一步評估才發現是環境改變，從大都會的緊湊生活突然得到釋放，造成小孩的適應障礙，並非真正的好動。她呼籲家長，若小孩特別不專心或好動，應提早就醫，由專科醫師一起幫助孩子成長。