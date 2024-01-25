圖片是前年，花蓮縣富里鄉的東竹車站，出現牛隻入侵，並在月台旁的鐵軌中央奔馳。（本報資料照片）

花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例草案預告至2月17日止，花蓮縣政府辦理說明會，蒐集農友意見。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣近年發生多起牛隻侵入軌道撞擊事故，但闖禍牛隻大多未打耳釘，追查有困難，因異物入侵鐵軌恐釀大禍，花蓮縣政府訂定放牧飼養牛隻管理自治條例，要規範飼主管理責任，近日到各鄉鎮召開草案意見蒐集說明會，直接跟農民溝通；縣府農業處長陳淑雯表示，農民對牛隻放養距離、罰款額度等提意見討論，草案預告60天到2月17日止，希望各界都能提供意見。

花東間鐵路長達150公里，過去3年，每年至少發生2起火車撞牛事故。台鐵人員分析，這與東部鐵路多半未高架化，且沿線為農村聚落型態有關係，不少人習慣放養，或綁在路邊「放牛吃草」，牛隻就容易掙脫繩子到處趴趴走。

花蓮縣政府訂定放牧飼養牛隻管理自治條例，要規範飼主管理責任，草案雖獲議會通過，但送中央核定時，相關部分提出幾點意見，正依中央意見修訂，草案有11條，包括規範省道200公尺及縣府指定公告道路一定範圍內，不得放牧飼養牛，之前未對違規情況訂有罰則。這次修訂再次公告，可開罰6萬元以上，得按次處罰，不過修訂內容仍要聽農民意見。

農業處長陳淑雯表示，已陸續在瑞穗、壽豐及豐濱鄉公所舉行草案意見蒐集說明會，邀請放牧型態飼養牛的農友參加，因放牧式型態屬為花東較為特殊的飼養方式，放養的管理讓牛隻生活在自然環境，但稍一不慎，牛隻誤闖後果堪虞。還會遭致追究刑法公共危險罪，將面臨刑責與求償。

陳淑雯說，農友對於條例草案中第5條放牧牛隻，距離省道的距離，多表達希望能縮短距離，另有部分農友希望罰款能降低，還有牛隻耳標標示能由公部門協助人力與技術等事項，都會納入後續草案討論。

「花蓮縣放牧飼養牛隻管理自治條例」草案自去年12月18日起預告60天，至今年2月17日止，對草案規範有意見的民眾或農友，可以來電或電郵提供意見，詳細法條請參閱花蓮縣政府農業處網頁https://lam.hl.gov.tw/Default.aspx。