高雄城中城46死縱火案25日終局判決出爐，主嫌黃格格只因懷疑郭姓男友出軌就狠心縱火，害高樓住戶無門逃生喪命，最高法院判無期徒刑定讞。不只受害家屬認為黃格格應該判死，據了解，郭男本人也認為，黃格格必須為自己做錯的事付出代價，面對死刑。

2021年10月13日、城中城大火前一晚，一樓小套房內，黃格格又疑心病大起、與郭男大吵，郭男不想理會無理取鬧的黃格格，只想圖個耳根子清靜，深夜11點離開套房，躲到朋友家。黃格格當時還留在套房內，對一名男酒伴訴苦，懷疑郭男又跑去找前女友。

隔天凌晨1點，黃格格不斷借酒澆愁，但意識還算清醒，當時把未熄滅的沉香倒扣在皮沙發上，隨後騎機車返回住處，不斷傳語音訊息嗆郭男「你敢玩，我就陪你玩，我沒什麼好怕！」、「你敢瘋，我就陪你瘋，現世報很快！」、「我有前科，不然我們來玩一次看看！」。

凌晨近3點左右，城中城一樓竄出火勢，一發不可收拾，46名住戶逃生不及殞命。

黃格格事後被檢、院認定因與郭男感情受挫，才放火燒沙發釀成巨災。開庭時，郭男直接當著面對她說「我們已經分手了！」讓黃格格徹底心碎。不過，對於黃格格是否為了報復他才縱火燒沙發，郭男自始至終不願多表示意見。

黃格格一審起就遭判無期徒刑，上訴至最高法院，合議庭認為，黃格格犯行與蓄意使用明火縱火、以殘忍手段殺人之情形應有所區隔，非「情節最重大之罪行」。考量黃格格已53歲，若她成功假釋出獄也已年近80歲，判無期已能達到更生改善、復歸、社會安全之維護，且與罪責相當，最終判無期徒刑定讞。

據了解，郭男過去便與許多城中城住戶熟悉，相當熱心助人，平時會主動幫忙許多殘疾、弱勢住戶辦手續、申請補助、送餐，是許多殘弱住戶生活仰賴的重要人物，大家都親切地叫他一聲「文哥」。或許這也是郭男能迅速獲檢方不起訴處分的原因之一，畢竟他沒有理由殺害共處多年、有深厚感情的老鄰居。

郭男認為，黃格格必須要為自己的行為付出代價，害城中城一夜之間燒成灰燼、奪走46條人命，「應該要判死」。