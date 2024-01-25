眾所周知，美國有2款最暢銷的防空系統，其一是陸上的「愛國者系統」；其二是海上的「神盾系統」。現在世界第一大軍火集團洛克希德馬丁公司(Lockheed-Martin)，準備將這兩套系統整起來，將愛國者3型(PAC-3) 裝入神盾系統的MK-41發射器裡，可以增強部署彈性與海軍的防空能力。

警報5(Alert5)報導，PAC-3是愛國者家族中，少數由洛馬公司製作的飛彈，它專精在對彈道飛彈的防禦，其飛行速度與敏捷性都比前幾代更強。經過近 30 年的不斷升級，最終形成了 PAC-3 MSE，它體型比初期的PAC-3，射程與射高也就更好，年生產量500枚。

在海軍方面，洛馬公司也負責了以SPY-7雷達為核心的神盾戰鬥系統，既然愛國者3型與SPY-7都是同一公司的產品，因此自2017年以來，洛馬公司就開始陸海兩種防空系統的整合。

洛馬公司副總裁科普曼(Thomas Copeman,認為，PAC-3 MSE 與雷神公司製造的標準6型飛彈 (SM-6)有任務重疊的現象，而且SM-6被指定為遠程打擊軍艦的武器之一，要是防空飛彈數量不足，那麼可以用PAC-3來補充庫存。

美國海軍同意洛馬公司提出的實彈測試，將在未來幾個月展開實驗。美國海軍發言人承認， PAC-3 MSE 有潛力裝入垂直發射系統（VLS）裡，並且同意它們是對抗先進反艦飛彈的防禦利器。

如果整合取得進展，並達成協議，那麼洛克希德馬丁公司很可能把其他操作美規神盾軍艦的國家，納入PAC-3 MSE 客戶群中，其中包括德國、日本和韓國等國家。