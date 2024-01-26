42歲聶姓男子24日深夜前往湖口勝利路二段超商附近吃消夜，卻莫名其妙被一群男子包圍砍傷，男子情急之下躲進超商，救護人員抵達後發現男子身上多處割傷，送往竹北東元醫院急救。新湖分局警方表示，目前正比對周邊監視器全力緝凶中。

有網友在臉書貼文指出，他的聶姓友人帶著女兒深夜前往湖口勝利路二段附近超商吃消夜，返家途中莫名奇妙被多位不明人士砍傷。網友指出，該批陌生人手持大把加長型的開山刀，往頭部方向猛砍，聶男為保護女兒，當下用手臂阻擋，導致右小指斷指、左右大腿、左腳底有切割傷。

網友指出，事發當下似乎有人大聲叫嚷砍錯人了，兇嫌才一哄而散，聶男確認自己與女兒安全無虞後，趕緊返回超商求救。救護人員到達時，聶男於超商儲藏室避難，歲後由新工91送往竹北東元醫院，送醫後傷勢穩定。

新湖分局警方表示，聶男前往警局筆錄時聲稱未有跟人結仇，對事發感到莫名其妙。目前涉案犯嫌真實身分及案發原因仍在調查中，新湖分局已調閱周邊監視器過濾比對，並持續追查以釐清案情後依法究辦。