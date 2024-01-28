根據《財訊》雙週刊報導，IC封測大廠力成科技董事長蔡篤恭近來喜上眉梢，因為布局多年的先進封裝技術終於出頭天了，更喊出今年下半年要加大投資力道，全年資本支出有機會恢復到往年歷史高峰180億元。

但力成科技日前舉行媒體聚會時，蔡篤恭意外透露當年被台積電創辦人張忠謀親自挖角的往事。雖然當時張忠謀是邀他加入慧智電腦，最後蔡篤恭也婉謝了這個機會，轉向投入美商金士頓的懷抱，但令他印象深刻的是，張忠謀第一個問題竟是問他何時想要退休﹖

同個時間，蔡篤恭與記憶體模組龍頭金士頓創辦人孫大衛本就是從同事變成莫逆之交，金士頓另一位創辦人杜紀川更是蔡篤恭的高中同學。

《財訊》雙週刊指出，20多年前蔡篤恭擔任美商弘志電腦（AST）台灣區總經理時，就萌生退休的念頭想要移民加拿大，此時孫大衛對他喊話，「加拿大這麼冷，幹嘛不來美國加州？早上我們可以一起打高爾夫球，然後再一起去公司上班。」

蔡篤恭最終決定加入金士頓，原因當然不是打高爾夫球，但如果當初選擇回應張忠謀的聘請，也就不會有現在的力成了。