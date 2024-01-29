天后孫燕姿日前遭到親妹妹孫燕美，在微博上宣布要和她斷絕姊妹關係，疑似是因為父母多年來都偏心，讓孫燕美多年來活在姊姊的陰影下，而孫燕姿並未回應此事，僅持續在社群分享近況，近日卻透露自己生病了，也釣出阿信留言。

孫燕姿近日發行新單曲，要為電視劇《要久久愛》獻唱主題曲《樣子》，同時也為電玩遊戲配唱新歌，她在社群表示：「最近因為《王者》的合作，又拿起一本劉慈欣科幻書翻閱。 」

孫燕姿寫下「幻想著遼闊的星際空間，讓我在傷風感冒的時候，能夠在想像裡舒暢自由。」似乎在生病時也能透過小說放鬆心情。讓不少紛絲湧入貼文留言關心。

此外，孫燕姿在IG透露很喜歡看科幻小說，阿信看了後留言：「我也喜歡劉的小說！」讓她tag阿信問「你看哪一本」。

事實上，劉慈欣是大陸最有影響力科幻作家，出版過《超新星紀元》、《球狀閃電》、《三體》、《三體II：黑暗森林》、《三體III：死神永生》，中短篇小說《流浪地球》、《鄉村教師》、《朝聞道》、《微紀元》等，並獲得不少獎項。