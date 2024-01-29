國光客運黃姓駕駛28日晚間開車載乘客經國道一號大雅路段，因為身體極度不適，撐到最後一刻，將車開到路肩後接著陷入昏迷，乘客驚嚇並報警並協助CPR急救，消防救護員將其送醫急救不治，檢察官29日和法醫進行相驗，查出黃姓駕駛心因性猝死。

國道第三公路警察大隊接獲台中市119報案表示，28日晚間8點35分獲報，國道一號南向173公里加600公尺減速車道，國光客運黃姓駕駛車停路肩後，疑因心血管疾病而昏迷，停於減速車道；國道派員警到場處理，客運業者則另派1輛公車到場接駁乘客。

據了解，國光客運62歲黃姓駕駛從台北載21名乘客回台中，當時行經國道一號台中大雅段，疑因身體不適，期間一路忍耐胸痛，最後開到路肩停止後隨即昏迷，被緊急送往清泉醫院急救後仍不治，車上有乘客感嘆，「是一位好司機，最後一刻仍用生命在護乘客」。

國道第三公路警察大隊提醒，若身體不適請避免開車，以維護自身與其他用路人的安全。行車途中如遇身體不適，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，並在車輛後方50至100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。