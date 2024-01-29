在國光客運服務20餘年的司機黃福能，昨(28日)行經國道一號台中大雅段時疑似心肌梗塞，但仍忍痛開到路肩後昏迷，雖然菁車上乘客CPR後一度恢復生命跡象，但送醫後不治。黃福能的同事表示，黃福能是個非常資深的優良司機，能在那樣的情況下還堅持把車子開到路肩、撐到最後，很不簡單。

黃福能同事表示，黃本人相當節儉、勤勞，無不良習慣，也不菸不酒，每天都是兩點一線的工作，過往未曾聽聞黃福能有身體不佳的情況。

黃福能昨天晚間從台北載客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛開到路肩後昏迷。國光客運台中站長鄭秀菊說，黃福能雖然有送醫急救，但仍宣告不治，疑因是心肌梗塞，確定死因還待今天由檢察官驗屍。

鄭秀菊說，黃福能（62歲）擔任國光客運司機20多年，曾在國光前身台灣汽車客運時代就擔任司機，可說是老一輩國光人。黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。

她說，黃福能平日表現良好，駕車準時、守則，是位優良的司機，身體健康也一向良好，看不出有何異樣，沒想到會有此意外。