力成董事長蔡篤恭表示，去年第四季實際營收，在客戶急單的挹注下超出原先的預期。毛利率雖然有顯著成長，但淨利被去年11月及12月匯損抵消。雖然如此力成去年整年自結稅後純益仍達到每股10.72元，創下歷史第三高。而2023年在半導體產業面臨最大的困難，力成將建請董事會及股東會核准比照去年7元配息水準。

力成去年第四季營業收入190.34億元，季增3.2%、年增3.4%；營業毛利39.10億元，季增19.35%、年增23.34%；毛利率20.5%，季增2.7個百分點、年增3.3個百分點；營業利益25.84億元，季增28.11%、年增21.6%；營益率13.6%，季增2.7個百分點、年增2.1個百分點；本期淨利43.50億元，季增118.3%、年增174.3%；歸屬母公司業主淨利39.66億元，季增152.1%、年增194.0%；每股稅後盈餘5.31元，相對去年第三季的2.10元成長及前年同期的1.81元雙雙成長，並創下歷史單季新高。力成表示，產能利用率提升、成本控制得宜，獲利亦有西安廠處份利益挹注，去年第四季營收及每股盈餘符合預期。

力成單季營收依服務類別比率，Packaging(封裝)占比增至69%、Testing(測試)降至20%、SiP/Module升至11%。單季營收依產品類別比率，Logic(邏輯)占36%、DRAM增至26%、NAND降至27%、SiP/Module升至11%。

力成去年度營業收入704.41億元，年減16.1%；營業毛利126.09億元，年減27.43%；毛利率17.9%，年減2.8個百分點；營業淨利81.54億元，年減34.49%；營益率11.6%，年減3.2個百分點；本期淨利95.06億元，年減11.6%%；淨利歸屬母公司業主淨利80.09億元，年減7.8%；年度每股盈餘10.72元，相對前年度的11.60元下滑。力成說明，人力費用增加，毛利減少，今年毛利可望逐步成長。

力成年度營收依服務類別比率，Packaging增至69%、Testing持平至23%、SiP/Module降至8%。年度營收依產品類別比率，Logic升至38%、NAND降至29%、DRAM升至25%、Sip/Module降至8%。

力成季度營運概況說明，DRAM方面，標準型記憶體(Commodity)穩定貢獻營收；行動記憶體(Mobile)市場需求持續，年營收續增；車用記憶體(Automotive)在市場需求變化下，營收符合預期。NAND方面，零組件(Component)需求修正；固態硬碟(SSD)市場需求疲軟，造成年營收減少。

邏輯(LOGIC)方面，力成庫存調整，超豐(2441)客戶庫存調整，似告一段落，期待市場需求回溫。TTera Probe/TeraPower在客戶訂單加持下，年營收續增。