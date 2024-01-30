該公司在一份監管申報文件中稱，去年第四季(10~12月)合併淨利為4933億韓元(約3.71億美元)，年減21.6%，遠低於去年同期的6292億韓元，但表現仍超出預期，據韓聯社調查，分析師估計的平均淨利為3833億韓元。

第四季營收年減6.7%，來到5.56兆韓元，營業利益年減36.5%，至3118億韓元。

關於2023全年，公司的營收為22.7兆韓元，增加12.8%；全年營業利益下降9.7%，至1.63兆韓元；淨利微升1.3%，至2.06兆韓元。

三星SDI說，由於對ESS電池和IT產品需求的復甦延遲，以及市場庫存增加，讓公司上季獲利暴跌。

公司主力的電池業務，上季營業利益年減37%，至2261億韓元；營收年減6.4%，為4.99兆韓元。

三星SDI說，第四季汽車電池需求仍然穩健，但是儲能系統電池產品及小型電池面臨挑戰。

在電子材料業務方面，上季營收年減9.3%，來到5665億韓元；營業利益年減35%，至857億韓元。其中，來自半導體材料業務的營收，因需求復甦及新產品應用而有所成長；但偏光片業務利潤因需求疲弱而下滑。

三星SDI也表示，計畫從第一季開始量產高階的電池產品P6，以提振業績，並確保次世代平台的計畫。為歐洲和北美客戶的P6電池將在一月量產，預計在第二季會呈現在財報表現上。