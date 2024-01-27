宏致2023年營運遇逆風，2023年前3季稅後虧損1.75億元，每股淨損1.3元，累計2023年合併營收為84.86億元，年減18.34%，不過公司致力轉型，目前高速傳輸技術已成功從PCIe Gen5進化至PCIe Gen6(64GT/s)，並陸續進入量產與交貨，Multi-Trak和NearStack PCIe技術正積極研發中，高速傳輸速度達800Gbps的外部傳輸線AEC線纜也完成開發。

黃添富表示，市場對於高速傳輸的需求不斷攀升，宏致也積極備戰與佈局，特別在AI伺服器(Sever)及AI PC領域，目前應用於AI伺服器內部線PCIe Riser Cable已經開始交貨，800Gbps AEC因具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢，取代主動式光纖纜線(AOC)單價昂貴且功耗高的缺點，將能為客戶提供更經濟與高效的解決方案，也是我們很看好的產品。

除佈局AI伺服器內、外部線逐步見到成果，在AI PC部分，宏致亦成為華碩(2357)新款電競與AI PC電源連接器獨家供應商，提供客製化最大400瓦過電量，有望搭上AI PC成長列車，宏致預估，今年AI相關產品營收佔比可望達1成。

宏致營運現轉機，近兩天獲得外資大買1620張，激勵公司股價創下逾16個月新高價。