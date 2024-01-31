海洋委員會於1月29日舉行海上化學品兵棋推演，海委會主委管碧玲在會中要求相關單位得做好充足準備。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

有鑑於去年7月帛琉籍「天使輪」於高雄港外海沉沒，造成1000餘只空貨櫃落海及耗時2個月抽除近500噸重油的沉痛經驗，海洋委員會於1月29日舉行海上化學品兵棋推演，培養跨機關團隊成員應變的能力與合作默契。

海委會主委管碧玲表示，此次兵棋推演已優先考量船員救生救難需求，再則應明定各組成員角色及就權管工作訂定安全指引，讓第一線人員於安全情況下執行應變任務。另因應天使輪案，也需考量船舶是否有需要拖帶至港埠安全區域維修。

管碧玲也要求需盤點國內化學品應變資材是否充足，如果有火災應變需求，則邀請消防署合作，增加海上消防裝備；媒體公關則須增納首長，於汙染發生時第一時間說明，讓民眾適時能了解處置進度。

管碧玲也指示海保署日後應擴大邀請歷年參與法國水域意外汙染事故研究調查中心（CEDRE）訓練學員參加兵棋推演，就其職責發揮智能、凝結默契、團結合作，結合各機關探討各種可能的因應策略，找到最有效的方法，得以在發生災難事件時可以共同迅速應處，減少風險及損失。