台南市楠西區梅嶺風景區享有盛名，雖然梅花花期已接近尾聲，然而統計至今賞梅季期間假日6至18時之上山車流狀況，元旦3天連假期間單日汽車最高達4,000輛、機車達500輛，預估接下來的春節連假（大年初一至初五）亦將會吸引大量遊客上山踏青賞花。

自1月27日起至2月14日止每逢假日（2月8日、9日除外，含大年初一至初五），臺南市公共運輸處規劃提供梅嶺免費區間接駁車，從台3線366公里處「芒果農創綠柏園餐廳」至二層坪停車場間來回接送遊客，行駛時間為上午10時至下午4時，約每20至30分鐘1班次，另外大臺南公車（綠22線）假日也加開加班車直達梅嶺二層坪。

春遊梅嶺賞梅人潮增，台南市交通局假日接駁延長至大年初五。（圖／台南市政府提供）

南188線(梅嶺風景區聯外道路)自台3線水庫路路口往梅嶺方向，禁止甲類大客車及各類大貨車進入；為順利疏導大量車流，若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車空間已飽和時，玉井分局將啟動車輛逆時針方向單行道管制措施，請民眾耐心配合疏導。

分局長陳添新表示，轄內尚有楠西曾文水庫、玄空法寺、萬佛寺、龜丹溫泉、玉井老街、白色教堂及南化烏山紫竹寺、玉山寶光聖堂等知名景點，分局內、外勤員警於春節連假期間將積極投入交通疏導

陳添新也表示，因轄內目前尚有台3線「曾文南化聯通管」等多處重大工程施工路段，路幅縮減，請駕駛人遵循交通安全規則，放慢速度小心駕駛，分局亦會不定時連線警察廣播電臺，並利用公路局CMS電子看板回報最新路況，請用路人配合員警疏導管制作為，快快樂樂出遊，平平安安返家。

春節期間台南梅嶺春遊人潮將增加，對此，玉井警將加強交通疏導管制。（圖／警方提供）