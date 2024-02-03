國壽總經理劉上旗表示，一家優質的企業，最重要的是能提供員工成長的土壤。公司提供多元形式的教育資源，鼓勵新進與資深同仁持續自主學習。國壽自2018年便將「企業永續教育訓練」納入全體同仁的必修課程，透過基礎知識的養成，培養同仁的永續意識；同時也結合數位資源，例如與Hahow for Business合作線上自主學習方案，鼓勵員工精進學習；透過漸進式的培育計畫，持續深化永續人才基礎與進階知識，讓同仁將ESG思維實踐於工作中，結合永續與各項業務發展。

本次共有來自16個部門，60名主管同仁完訓，其中97%同仁順利取得「永續金融管理師」證照。成員涵蓋各領域的專業人才，與中、高階主管一起完成「永續金融趨勢與政策、投融資保險與價值鏈、ESG資訊揭露與評比、氣候金融與管理實務」四大主題、共40小時的紮實訓練，大幅強化學員永續金融職能。

面對快速變化的全球產業環境，企業發展需兼顧EPS與ESG，國壽是第一家自行遵循聯合國「永續保險原則（PSI）」的壽險公司，更積極將永續意識深植於各個部門，在推動業務發展的同時，也強化公司永續營運的韌性。