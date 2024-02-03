有的家庭求子之路相當坎坷，夫妻為了求得受孕一子，可說是任何方式都敢嘗試，沒想到有名不孕婦人，聽信民間偏方，居然將流產的嬰屍加工成餃子，食用後可幫助懷孕，讓婦產科醫師聽到驚呼：「天啊」。

根據大陸媒體報導，大陸山東網紅婦產科醫師「竇阿姨」公開一個驚悚病例，一名女患者結婚5、6年，一直無法懷孕，求子心切的她，居然信奉神婆的偏方指示，將2個月大的流產胎兒與絞肉混製成水餃和包子，每天吃下3顆，持續7天，堅信不疑的吃下這些嬰屍水餃就能成功受孕。

這名不孕的女患者向竇阿姨透露，被吃下肚的胎兒都長到成形，能清楚辨識手臂、雙腿，由於自己不敢下刀「剁肉」，只好整個胎兒放入絞肉機中拌入絞肉，包成餃子吃下肚，至今已經吃下3個胎兒。這般駭人的經歷連身經百戰的竇阿姨都聽不下去，難以置信病患居然吃得下去。

竇阿姨向女病患解釋，經醫院檢查後發現女病患因雙側輸卵管阻塞才無法懷孕，這個不是靠吃胎兒就能解決，病患最後也感嘆自己無知，無奈沒辦法才出此下策。

而女病患也因吃了嬰屍水餃身體不舒服，強忍痛苦臥床，最後才就診。對此，竇阿姨斥責女病患迷信，難以想像都已經這種年代，居然還有人如此迷信偏方，驚呼自己當醫生多年身經百戰，什麼奇葩事都見過，「但像妳這樣絞小孩吃的還是第一次聽說，我都讓妳嚇死了」。

這起病例也不禁讓人聯想到2004年的一部電影《餃子》，劇中女主角楊千嬅和白靈主演的電影，楊千樺為了保持青春美麗，利用吃嬰屍餃子回春。

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