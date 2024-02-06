民視8點檔《愛的榮耀》收視雖然仍稱霸同時段戲劇，近期收視數字卻跌至3以下，民視觀眾最愛的8點檔女主角王瞳終於回歸、正式加入劇組救火！她首次進組拍戲就不愧8點檔災難女王封號，在港邊救了負傷落海的傅子純，拍攝當天恰巧寒流來襲，又加上現場下起大雨，增加拍攝的困難度，但她說更辛苦的是泡在海水裡的傅子純，看他為了拍攝泡在海裡直發抖，直呼真的好辛苦。

王瞳開怪手出場。（民視提供）

王瞳在《愛的榮耀》飾演全新角色葉小葉，小時候走失被撿回收的葉美雲（楊凱琪飾）帶回家收養，也因從小陪著養母在回收場打混，所以一直留著微短髮，不怕髒又吃苦耐勞，跟著養母在港邊生活；王瞳表示好喜歡葉小葉這個角色，也很喜歡因為角色而剪的短髮，因為非常好整理，這也是她暌違已久的黑髮，也覺得更符合角色25歲的年紀。

王瞳開怪手帥氣出場。（民視提供）

王瞳劇中首露臉就是開怪手出現，她說為此還特地提早半小時到工地練習，當場被封為「工地情人」，原來她一出現，所有做工程的大哥全熱情指導教學，受寵若驚。

王瞳一進組就拍港邊救傅子純的戲。（民視提供）

王瞳進組就拍港邊救傅子純的戲。（民視提供）

傅子純表示，雖然知道當天天氣很冷，但海軍陸戰隊退伍的他，覺得自己就應該是不怕難不怕苦，因此並未準備保暖衣物，直接與寒流對抗。本來說好只有臀部以下泡在海水裡，但因為拍攝時間過長，海水一直漲潮，最後全身都溼透了，還好劇組有煮熱薑茶，讓他至少可以保暖禦寒。對於在寒流來襲完成一個重要的里程碑，相當有成就感。隨著王瞳的加入，他也預告角色將有大轉折。至於與同劇曾鬧過緋聞的馬俊麟是否會再有對手戲，或刻意避開，電視台則低調未回應。

王瞳劇中將與傅子純搭出新火花。（民視提供）

王瞳劇中將與傅子純搭出新火花。（民視提供）

蔡承翰這次飾演王瞳劇中的同學土豆，也是小葉創業唯一陪在身邊的工頭。暌違一年半再加入8點檔，蔡承翰表示真的很開心，而且如願跟王瞳合作，王瞳知道他剛開始會緊張，只要有時間就會鼓勵他，給他很多信心，而且跟大家患難見真情，因為第一天進組就在海邊冒著大雨拍攝，光是穿雨衣在岸邊就全身濕透，再看到傅子純，不只要淋雨還泡在海水裡，讓他感動連讚：「前輩敬業的態度果然令人敬佩！」