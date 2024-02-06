一名住在國外的台灣女網友，去年12月底經期來使用棉條，但因為喝醉忘記拿出來，讓衛生棉條躺在她陰道一個月，期間流出大量分泌物，味道像臭雞蛋一樣，整個房間都聞得到，越來越嚴重，結果過了一個月，她吃完火鍋大餐後想大便，擦屁股時往下體一抓，竟拔出一個異物，驚呼「靠，是灰掉的衛生棉條！」

原PO昨天在Dcard發文，上次經期是去年12月在愛爾蘭過聖誕假期，下班就去派對，天天喝酒喝到醉，12月26日開始月經出現怪味，7天後經期結束味道仍在，很像臭雞蛋的味道，且一直有咖啡色分泌物流出，不是慢慢滴，而是像尿尿一樣，但在國外看醫生要等2禮拜，所以詢問身旁的藥師朋友後，嘗試優碘坐浴。

原PO表示，試過後第二周確實有好轉，但分泌物還是多到沾滿床單，導致整個房都是臭味，第3周後，分泌物從咖啡色變粉色，嚇得她去藥局買塞劑，第四周她去愛丁堡旅行，一天走3萬步，還去吃火鍋吃到飽，結果吃完突然肚子痛想大便，沒想到竟在屁股附近摸到一個突出物，她抓出來看嚇死，是灰掉的衛生棉條，當場人生跑馬燈閃過，很怕會被截肢，所幸身體沒什麼狀況，撿回一命，下體流不停的超臭分泌物也沒了，直呼「謝謝愛丁堡之旅和火鍋讓我用力大便」。

看到原PO的恐怖棉條經歷，網友們嚇壞，「太可怕了，美國好像有人忘記最後敗血症登出人生」、「你的命根本是撿回來的」、「再也不敢用棉條了」、「原PO好猛，之前看棉條包裝袋寫說不要超過8小時，否則會有敗血症的風險」、「我也曾經忘記拔，同時塞2個棉條，我居然都沒有感覺」。

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