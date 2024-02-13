61歲香港視帝羅嘉良，近年把事業重心放在大陸，但屢傳出身體狀況不佳，還傳出癌末「性命垂危」消息，讓他不忍發聲，澄清自己身體健康，近日趁著農曆過年，他也到日本旅遊，不過卻因驚人眼袋和黑眼圈，引起熱議。

羅嘉良大年初一時，在抖音曬出到日本旅遊的影片，他大啖美食，還吃到豎起拇指比讚，大誇「入口融化」，看起來相當滿意，不過不知是不是因為燈光的關係，他的黑眼圈明顯，眼袋更大到快掉到鼻子，看上去相當疲倦，讓網友也擔心起他的身體，「眼袋怎那麼大啊」、「眼袋這麼嚴重，不要這麼操勞啦」。

羅嘉良眼袋大到驚人。（圖／取自羅嘉良抖音）

羅嘉良憑著《天地男兒》中反派徐家立一角走紅，成為一線小生，之後更以《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》連續獲得三屆視帝，奠定無線一哥地位。

2009年他和大陸女星蘇岩再婚，一家就定居北京生活，他也把事業重心移往大陸，除了拍戲、接廣告和商演外，也會直播帶貨，不過日前卻有媒體爆料他已經癌末，在醫院進入垂死狀態，對此，他也發聲駁斥傳聞，表示自己身體健康，生活幸福、美滿，要造謠者停止散布不實消息。